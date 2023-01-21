Виплати військовим після звільнення зі служби: на що можна розраховувати

Військовослужбовці в Україні отримають певні виплати навіть після звільнення зі служби. Під час військового стану зробити це можна за відповідною підставою згідно закону.

Про юридичні аспекти щодо виплат повідомляє видання "АрміяІнформ". Згідно статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", такими підставами для звільнення є:

Граничний вік. У разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (під час особливого періоду рядові, сержанти, старшини, від лейтенанта до полковника — до 60 років, генерали — до 65 років).

Незадовільний стан здоров’я. На підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання. У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

Сімейні обставини та інші поважні причини. Якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу:

— у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

— у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі хвороби;

— у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком, дитиною, батьками);

— у зв’язку з наявністю у дружини (чоловіка, батьків) інвалідності I чи II групи;

— у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

— у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I чи II групи;

— військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

— військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

— один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

— військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

— перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Під час звільнення зі служби військовослужбовець має право на отримання наступних виплат:

грошового забезпечення;

грошової компенсації вартості за неотримане речове майно;

одноразової грошової допомоги мобілізованим;

грошової компенсації за невикористану щорічну та додаткові відпустки;

одноразову грошову допомогу;

грошову допомогу для оздоровлення;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Кому виплачується грошове забезпечення

Воно виплачується згідно з "Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) — у розмірі грошового забезпечення, передбаченого для займаної посади з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади (в межах установлених Міністром оборони України строків) або до дня закінчення щорічної відпустки, яка надається після здавання справ та посади;

військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів (крім курсантів із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом) — у розмірі грошового забезпечення за весь місяць, у якому вони звільнені, крім курсантської посадової надбавки;

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які на день звільнення з військової служби перебувають у розпорядженні або звільнені від посад, — із дня одержання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за 5 днів (не враховуючи час здавання справ та посади в разі тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою);

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), позбавленим військового звання за вироком суду, — до дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання, включно;

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), позбавленим військового звання у порядку дисциплінарного стягнення, — до дня підписання відповідного наказу про позбавлення військового звання, а якщо законодавством установлено строки здавання посади, — до дня виключення зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади (в межах установлених Міністром оборони України строків).

При цьому з дня підписання наказу про позбавлення військового звання здійснюється виплата тільки посадового окладу та надбавки за вислугу років, але не більше ніж встановлений чинним законодавством строк здавання посади.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту, грошове забезпечення виплачується до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня закінчення строку контракту.

Зазначається, що сума виплати залежить від посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Раніше UAportal писав, чи збільшать виплати військовим у 2023 році. Пояснення нардепа щодо підвищення заробітних плат.

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