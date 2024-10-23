Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: відповідь Мінфінансів

Уряд не планує підвищувати мінімальну зарплату у 2025 році. За словами Міністра фінансів Сергія Марченка, розмір мінімальної зарплати залишиться на рівні 8 000 гривень протягом усього наступного року.

У 2024 році відбулося двоетапне підвищення мінімальної заробітної плати: з 1 січня вона становила 7 100 гривень, а з 1 квітня зросла до 8 000 гривень, що склало загальне збільшення на 19%.

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Хоча соціальна сфера залишається пріоритетною для уряду і її фінансування буде стабільним, подальше підвищення соціальних стандартів наразі неможливе через поточну економічну ситуацію та домовленості з міжнародними партнерами.

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