Чи зросте тариф на газ у вересні: названо ціну за 1 кубометр

З вересня ціна на газ для більшості споживачів (98% клієнтів компанії "Нафтогаз") залишиться незмінною. За кубічний метр блакитного палива потрібно буде сплачувати 7,96 гривень.

Згідно з даними OBOZ.UA, до повномасштабної війни Україна суттєво залежала від закупівлі газу з-за кордону. Ще до війни, у 2021 році, країна виробляла приблизно 19,7 мільярдів кубометрів газу, тоді як внутрішнє споживання складало 28,8 мільярдів кубометрів. Дефіцит у 9 мільярдів кубометрів, необхідний для забезпечення потреб населення та підприємств, покривався за рахунок імпорту. Це вимагало витрат іноземної валюти, причому вартість газу власного видобутку традиційно була нижчою, ніж імпортованого блакитного палива.

Вже у 2022-му через повномасштабну війну (знищення великих підприємств, тимчасову окупацію низки населених пунктів, виїзд із країни мільйонів біженців) обсяг споживання впав із 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометрів. Водночас виробництво газу скоротилося лише на 1,28 мільярда кубічних метрів.

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Протягом 2023 року виробництво газу повернулося до показників 2021 року, але рівень споживання залишався на 31,25% нижчим, ніж до початку війни. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, цього року планується досягти рівня споживання, що відповідає обсягу виробництва газу. "У 2023 році споживання було 19,8 млрд кубометрів. Ми маємо забезпечити такий самий рівень видобутку", – зазначив Галущенко на початку року в ефірі телемарафону.

Існує висока ймовірність, що в цьому році Україна зможе досягти енергетичної самодостатності та повністю покрити внутрішні потреби за рахунок власного видобутку газу. "Нафтогаз", який планував збільшити обсяги видобутку, вже повідомив про позитивні результати.

"Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, упровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом. Планові показники перевищено на 2%. Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних – попри всі воєнні виклики", – зазначив Олексій Чернишов, очільник Групи "Нафтогаз".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що тариф на газ для українців можуть підвищити.

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