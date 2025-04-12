Високі тарифи обурили мешканців Києва: за які послуги доведеться платити до 1000 грн

У березні в Києві тариф на обслуговування будинків зріс майже вдвічі. Кияни були неприємно вражені новими сумами в платіжках – за обслуговування квартири тепер потрібно платити від 600 до 900 грн.

Варто зазначити, що утримання будинків та прибудинкових територій обходиться майже вдвічі дешевше, ніж послуга з управління багатоквартирним будинком. Це видно з квитанції: за утримання нарахували 356,21 грн, а за управління – 579,65 грн. І це при тому, що будинок далеко не ідеальний – ліфт не працює, а ремонт не проводився давно.

Відповідну квитанцію оприлюднив сайт Telegraf.

Квитанція за березень зі збільшеною вартістю управління. Джерело: Telegraf Квитанція за березень зі збільшеною вартістю управління. Джерело: Telegraf

У коментарях люди ділилися, що у деяких мешканців вартість послуг сягнула 979,67 грн. За ці гроші, крім прибирання будинку та території, потрібно також оплачувати електроенергію, що споживається на загальних площах.

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Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва" запропонувало ці тарифи на конкурс, ставши єдиним учасником, тому автоматично виграли його.

Варто зазначити, що мешканці будинків, якими управляє це підприємство, мають можливість змінити управителя. Сторонами договору є управитель і співвласники будинку, а орган місцевого самоврядування має право підписати договір лише один раз. Договір з управителем укладається на один рік і автоматично продовжується, якщо жодна зі сторін не висловлює заперечень.

Якщо ж співвласники хочуть достроково припинити співпрацю з управителем, обраним містом через конкурс, вони повинні дотримуватися процедури: провести збори, ухвалити рішення і за два місяці до розірвання договору письмово попередити управителя. Однак після цього потрібно знайти нового управителя – для цього можна звернутися до іншої компанії або створити ОСББ.

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