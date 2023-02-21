"Викликає блювотний рефлекс": мережа вибухнула мемами після виступу путіна 21 лютого

21 лютого 2023 року в Москві володимир путін звернувся до Федеральних зборів. Під час виступу президент країни-терориста рф кашляв, заговорювався та повторював класичні тези російської пропаганди, які не слухала навіть деяка частина авдиторії, судячи з фото.

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На виступ зібрались депутати федеральних зборів, сенатори та депутати держдуми, які "вловлювали" чергові викиди та погрози російського диктатора. Зокрема він озвучив, що:

росія робила все можливе, щоб розв'язати проблеми Донбасу мирними шляхами;

це Захід розвʼязав війну, а росія використовує силу, щоб її зупинити;

санкції не завдали шкоди росії, а тільки Заходу.

росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю.

Якщо ви не дивились це звернення – ви нічого втратили. А от деякі люди створили вже масу мемів та жартують про те, що ледве встигли добігти до туалету, через блювотні позиви. Ми зібрали для вас цікаві та смішні картинки, які висвітлюють всю атмосферу цього шабашу.

Українці в мережі, що не встигли заснути від слів диктатора, прокоментували виступ:

"2 години життя в пусту"

"Обманули навіть тут, казали що годину буде"

"Важливе із послання путіна: Хмм. Кхе-кхе. Кхм. Кха"

"Дєд хоче свою тугосєря економіку вкрай доконати штампуючи ядерні ракети"

"пітуні хоче погратися в холодну війну"

"Бояться показувати що в них нічого нема?"

"Він там ще не здох? Зі своїм *кхе-кхе*?"

"Він що вирішив всі свої стендапи за один раз порозказувати?"

"Дивимось поугарати і оновити знання про рівень шизи у рєзіновой попи"

"Цей спіч реально наче чатбот написав, ну реально компіляція усього гівна, що тринділа їх "попагранде" весь рік"

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з володимиром путіним. За його словами, виключені будь-які компроміси щодо територій у межах потенційного миру.

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