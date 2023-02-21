"Вызывает рвотный рефлекс": сеть взорвалась мемами после выступления путина 21 февраля
21 февраля 2023 года в Москве владимир путин обратился к Федеральным сборам. Во время выступления президент страны-террориста рф кашлял, заговаривался и повторял классические тезисы российской пропаганды, которые не слушала даже некоторая часть аудитории, судя по фото.
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На выступление собрались депутаты федерального собрания, сенаторы и депутаты госдумы, которые "улавливали" очередные выбросы и угрозы российского диктатора. В частности, он озвучил, что:
- россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными путями;
- это Запад развязал войну, а россия использует силу, чтобы ее остановить;
- санкции не нанесли вреда россии, а только Западу.
- россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом наступательном оружии.
Если вы не смотрели это обращение, вы ничего не потеряли. А вот некоторые люди создали уже массу мемов и шутят о том, что едва успели добежать до туалета из-за рвотных позывов. Мы собрали для вас интересные и смешные картинки, освещающие всю атмосферу этого шабаша.
Украинцы в сети, не успевшие заснуть от слов диктатора, прокомментировали выступление:
"2 часа жизни в пустую"
"Обманули даже здесь, говорили что час будет"
"Важно из послания путина: Хмм. Кхе-кхе. Кхм. Кха"
"Дед хочет свою тугосерью экономику крайне доконать штампуя ядерные ракеты"
"питуни хочет поиграть в холодную войну"
"Боятся показывать что у них ничего нет?"
"Он там еще не сдох? Со своим *кхе-кхе*?"
"Он что решил все свои стендапы за один раз рассказать?"
"Смотрим поугарать и обновить знания об уровне шизы у резиновой попы"
"Этот спич реально словно чатбот написал, ну реально компиляция всего говна, триндила их "попагранде" весь год"
Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, исключены любые компромиссы по территориям в пределах потенциального мира.
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