Злетить чи впаде: експерти розповіли, як зміниться курс долара в Україні найближчим часом

В українських обмінниках очікується помітна зміна курсу долара. Прогнозується, що в період з 31 березня по 6 квітня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,4–42 грн.

Станом на вечір 29 березня середній курс купівлі долара в обмінних пунктах становить 41,01 грн, а продажу – 41,55 грн. Тож не виключено, що найближчими днями курс може зрости як при купівлі, так і при продажу. Схожі зміни очікуються і в банківських установах. Як зазначив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для OBOZ.UA, курс у банках залишатиметься в тих же межах – 41,4–42 грн.

Станом на вечір 29 березня фінансові установи купували долар у середньому за 41,2 грн, а продавали по 41,8 грн.

"В найближчому майбутньому курс долара в Україні не зазнає суттєвих змін. Ринок контролюється Національним банком України, а зовнішні умови наразі сприяють збереженню стабільності курсу", – зазначено в повідомленні.

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При цьому Тарас Лєсовий підкреслив, що протягом першого тижня квітня валютний ринок України буде слідувати звичним для лютого та березня тенденціям. Зокрема:

Гривня залишатиметься в межах стабільності.

Коливання курсу не створюватимуть значних загроз для ринку.

"Ключовим фактором стабільності є політика НБУ. Регулятор активно працює на стримування інфляції та укріплення гривні: з грудня облікова ставка підвищувалася тричі, з 13% до 15,5%. Це безпосередньо впливає на валютний курс, і у березні долар фактично залишався в стані стабільності", – підсумував банкір.

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