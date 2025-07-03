Вибух поблизу АЗС у Житомирі: що відбулось і які причини (фото, відео)

Увечері середи, 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, унаслідок чого загинули двоє людей, ще 24 отримали поранення. Серед постраждалих — четверо дітей. Також пошкоджено житлові будинки.

Як повідомила Житомирська міська рада, вибух стався за межами кільцевої дороги, на трасі в напрямку Києва. На місце події прибули всі екстрені служби. Причини вибуху наразі з’ясовують.

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У поліції підтвердили факт вибуху та повідомили, що кількість постраждалих уточнюється. У соцмережах очевидці публікують кадри масштабної пожежі, яка спалахнула після інциденту.

За даними ДСНС області, вибух призвів до займання, є значні пошкодження будинків, а також травмовані мешканці.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що інцидент стався в селі Березина, неподалік траси М-06. У результаті двох вибухів загинули двоє людей, 24 постраждалих доставлено до лікарень. Для координації дій на місці події розгорнули оперативний штаб.

UPD:

Про стан ліквідації наслідків надзвичайної події в селі Березина на трасі М-06 журналістам в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко: "Кількість постраждалих зросла до 82 осіб. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них — четверо дітей. На щастя, стан госпіталізованих — середньої тяжкості або легкий. Серед постраждалих — один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування. Зафіксовано двоє загиблих.

Відновлення пошкоджених будівель не відкладається — працюватимемо разом: держава, область і громада. Пожежу ліквідовано. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії. Рух трасою М-06 вже повністю відновлено — всі обмеження знято."

Нагадаємо, у ніч на 25 червня Харків зазнав чергової атаки з боку Росії — у місті пролунали вибухи внаслідок ударів дронів-камікадзе

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