Вибухи пролунали у Криму: на мисі Тарханкут уражена РЛС окупантів 'Подльот' (фото)

23 серпня у Криму пролунало кілька потужних вибухів. Зазначалося,що їх чули мешканці населених пунктів біля мису Тарханкут.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Телеграм-каналі, що в Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є одним з носіїв ракети "Онікс" – ними росіяни завдають ударів по Україні.

"Також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було 7 вибухів", – додав він.

Згодом з'явилася інформація, що на мисі Тарханкут було підірвано радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Підліт".

Вона призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній обстановці. Такі станції видають цілі для російських ЗРК.

Нагадаємо, 23 серпня вночі Москву атакували безпілотники. Є влучання в комплекс "Москва-Сіті".

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