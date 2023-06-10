"Я не вірив, що вони поведуться": Військовий ЗСУ показав як росіяни знищили дерев'яний муляж танка Leopard 2 A5 (відео)

Українські бійці встановили дерев'яний муляж танка Leopard 2 A5 як приманку для російських окупантів. Стратегія використання цього муляжу незвичайна і наші військові не вірили, що росіяни на таке "клюнуть". Проте окупанти таки поцілили у дерев'яний танк.

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Український військовий і журналіст Олександр Афанасьєв опублікував відповідне відео у своєму обліковому записі Instagram. На кадрах видно, як він не може стримати свого сміху і коментує, що російські ЗМІ можуть подадути цю новину, як чергову "перемогу".

"Пацани, п**ари щойно підбили мій дерев'яний танк. Я до останнього не вірив, що кацапи такі ї**нуті", – зауважив Афанасьєв з гумором.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

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