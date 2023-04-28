'Я вас ненавиджу': мешканка постраждалого від російської ракети будинку в Умані емоційно звернулась до окупантів (відео)

Сьогодні, 28 квітня, окупанти здійснили ракетний удар по місту Умань, в результаті чого цивільні будинки зазнали пошкоджень. Мешканка будинку в Умані, який постраждав від влучання російської ракети, зняла відео зі своєї квартири через кілька хвилин після прильоту.

На відео постраждала емоційно звертається до окупантів, які пошкодили її квартиру.

Читайте також: На Київщині уламки ракети пошкодили багатоповерхівку.

У всьому помешканні вибило вікна, а члени сім’ї та сама жінка, яка зняла відео, поранені уламками скла. Таким чином Росія знову довела, що вона являється країною – терористом, яка воює проти мирного населення України.

Нагадаємо, 28 квітня росіяни атакували Україну ракетами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!