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Суспільство

Мовознавець пояснив, як правильно перекласти на українську "перчатки"

Анастасія Крищук

Мовознавець пояснив, як правильно перекласти на українську 'перчатки'

Українці часто для позначення зимового одягу використовують суржикові слова, калькуючи російську. Зокрема, це стосується слова "перчатки".

Про це розповів для "Сніданку з 1+1" вчитель української мови Олександр Авраменко. Він пояснив, як правильно перекласти це слово.

"Наші словники знають два слова – "рукавиці" і "рукавички", але вони позначають не одне і те ж саме", – зазначив мовознавець.

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Авраменко вказав, що "рукавиці" мають лише одне відділення для великого пальця. Своєю чергою "рукавички" мають п’ять отворів – для кожного пальця руки.

"А от боксерські можуть бути і "рукавиці", і "рукавички" – залежно від розміру", – додав вчитель.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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