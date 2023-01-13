Юрій Великий висміяв російську співачку Юлію Чичеріну з її фейками про Європу та Байдена (відео)

Український актор студії "Квартал 95" Юрій Великий спародіював російську співачку, а нині "рупор Кремля", Юлію Чичеріну. У своєму зверненні до російської біомаси Чичеріна згадала фейк про розп'ятого хлопчика, замерзаючу Європу та президента США Джо Байдена.

Відео нової пародії гуморист опублікував у своєму YouTube-каналі. Користувачі мережі назвали актора "генієм", а майже кожне речення можна розбирати на цитати.

"Колись відома співачка, а нині, мабуть, пацієнт Палати номер 6 – Юлія Чичеріна, в черговий раз "відзначилася", записавши своє новорічне звернення. До чого я це все... У мене було багато чоловічих образів, були й жіночі... Але, воно - мені грати ще не доводилося. Гарна нагода спробувати", – так описав свою пародію Юрій Великий.

На відео "Чичеріна" не може правильно формулювати свою думку, але дуже точно підбирає слова для опису себе та російського суспільства. А таблетки запиває горілкою.

Користувачі мережі назвали дуже талановитим та додали:

Який він талановитий. Як рота так можна було зробити? Всі деталі, примруж очей, просто все. Мегакрутий артист!

Прекрасна пародія на огидну тітку. Дякую Вам, Юрію, за позитив та сміх, дуже піднімаєте настрій українцям, це нам зараз дуже потрібне.

Юрій, ви на вигляд краще аніж Чичеріна. Сьогодні ви перевершили всі свої образи, а маленькі словесні уколи довели мене до істерики. Дякую за Вашу працю і талант!

Браво, Юрію! Повз такий великий крінж не можна було пройти повз! Жінка явно потребує сеансу екзорцизму! І який же це класичний привід для пародії) Чума болотна.

Юрію, ви виглядаєте набагато краще, ніж оригінал! Як здорово і точно ви пародіюєте!

Нагадаємо, що Юрій Великий висміяв російського речника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова з його абсурдними заявами про успіхи російської армії на фронті в Україні. Згадав актор і про приліт в ПТУ у Макіївці Донецької області, де було ліквідовано чимало мобілізованих росіян.

Також гуморист показав нову смішну пародію на російського диктатора владіміра путіна та його дзвінки дітям. "Фюрер" домовився про стратегічні поставки огірків та інших овочів.

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