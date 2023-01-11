Юрій Великий висміяв речника Міноборони РФ на тлі карти скарбів у новій кумедній пародії (відео)

Актор студії Квартал 95 Юрій Великий посміявся з російських фейків та згадав про втрати росіян під час влучання ракети HIMARS по ПТУ в Макіївці

Український гуморист студії "Квартал 95" висміяв російського речника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова з його абсурдними заявами про успіхи російської армії на фронті в Україні. Згадав актор і про приліт в ПТУ у Макіївці Донецької області, де було ліквідовано чимало мобілізованих росіян.

Відео з'явилося на YouTube-каналі Юрія Великого. Ролик зібрало підтримку серед користувачів мережі.

"Пародія на чергові фейки Міністерства обмови РФ. Цього разу горезвісна Операція "ВІДПЛАТА". Ось що-що, а відплатити вони вміють", – йдеться в описі до гумористичної пародії.

Юрій Великий у ролі Конашенкова виступає на тлі карти скарбів та не дуже сумує, що для ефіру іншої карти не знайшлося. Розповідь починає з оперативного зведення про події, які сталися в ніч з 31 грудня на 1 січня. Зокрема відбулося ретельно спланований наступ Нового року, який, за словами російських розвідників, настав одночасно на всіх напрямках.

"Особливо спекотно рік розпочався у столовій одного з Макіївських ПТУ, де зовсім незначна кількість наших військовослужбовців, скажемо так, отруїлися погано приготованою ракетою HIMARS. В усіх постраждалих спостерігалися одні і ті ж симптоми: відсутність пульсу і кінцівок, ломота у суглобах і печія по всьому тілу, а також категоричне небажання приходити до тями", – сказав речник Міноборони РФ та далі почав розповідати про супероперацію "Відплата".

Так, російська розвідка з'ясувала, що нібито в Краматорську в гуртожитку №28 розташовано близько 700 українських військових, а в гуртожитку №47 – більш як 600 українських військовослужбовців.

"В результаті потрапляння високоточної ракети по асфальту поряд з якоюсь закиданою будівлею, у двох гуртожитках було ліквідовано понад 600 українських військовослужбовців. Серед них один генерал-вахтер та лейтенант-костилянша", – сказав Конашенков та продовжив, що ці цифри не відповідають дійсності, бо вбитих було значно більше. Бо 600 осіб – це тільки в одній кімнаті, де спали на одному ліжку.

Раніше Юрій Великий показав нову смішну пародію на російського диктатора владіміра путіна та його дзвінки дітям. "Фюрер" домовився про стратегічні поставки огірків та інших овочів.

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