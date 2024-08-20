Юрист пояснив, чи передаються у спадок борги за комуналку

Багато людей стикаються з проблемою спадкування боргів після смерті родича. Особливо актуальним є питання щодо комунальних платежів. Про це пише РБК.

Чи обов'язково спадкоємцю сплачувати борги померлого?

Відповідь залежить від того, чи прийняв спадкоємець спадщину. Якщо спадок не прийнято, то й борги не переходять до спадкоємця. Якщо ж спадок прийнято, то спадкоємець зобов'язаний сплатити борги померлого, але лише в межах вартості успадкованого майна. Тобто, якщо борги перевищують вартість майна, спадкоємець може сплатити лише суму, що дорівнює вартості майна.

Як уникнути спадкування боргів?

Найпростіший спосіб уникнути спадкування боргів – це відмова від спадку. Перед прийняттям спадку необхідно провести оцінку вартості майна та боргів. Це допоможе уникнути неочікуваних витрат. У складних випадках рекомендується звернутися за консультацією до юриста.

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