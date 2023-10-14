Юрист пояснив, чи зможуть відправляти повістки онлайн

В Україні планують запровадити електронний військовий облік, цифровізувати ВЛК та запустити електронний військовий квиток. Для електронного військового обліку, плануються зміни до закону про Єдиний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Адвокат арбітражний керуючий юридичної фірми Ілляшев та Партнери Олександр Камша пояснив NV, чи будуть вручати повістки онлайн.

"Попри поширення чуток про можливу відправку повісток через SMS-повідомлення або через застосунки-месенджери на смартфоні, ці чутки не відповідають нормам проєкту закону. Адже він не передбачає подібного шляху повідомлення військовозобов'язаних про необхідність відвідування ТЦК", – вказав юрист

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За його словами, нововведення не передбачає надсилання повісток онлайн. Натомість пропонується зовсім інший функціонал.

"Запровадження Електронного кабінету військовозобов'язаного, ймовірно, також спростить взаємодію військовозобов'язаних з ТЦК в довгостроковій перспективі та надасть більше можливостей для перевірки інформації в реєстрі", – зауважив Камша.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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