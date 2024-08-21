Юрист пояснив, за який час треба поділити майно під час розлучення
Розлучення – це завжди складний процес, який часто супроводжується необхідністю поділу набутого за спільного життя майна. Українське законодавство регламентує цей процес, але у багатьох пар виникають питання щодо термінів, порядку та умов поділу.
Юрист Анна Салієнко з юридичної компанії "Приходько та Партнери" у коментарі РБК пояснює, що основний строк для звернення до суду з позовом про поділ майна становить 3 роки. Однак цей відлік починається не з моменту розлучення, а з того часу, коли один із подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення своїх прав на частку у спільному майні.
Коли краще поділити майно?
Найкращий варіант – мирно домовитися про поділ майна ще до розлучення. Для цього можна укласти нотаріально засвідчений договір. Це дозволить уникнути судових розглядів та зекономити час і кошти.
Якщо ж домовитися не вдається, питання вирішується в суді. Суддя розподілить майно між подружжям, враховуючи їхні інтереси та обставини справи. Зазвичай, частки подружжя вважаються рівними, навіть якщо один із них не працював.
Читайте також: Мільйони українців мають сплатити податки за свої квартири
Чому важливо вчасно поділити майно?
- Зміна вартості майна: З часом вартість майна може змінитися, що ускладнить визначення його справедливої вартості на момент розірвання шлюбу.
- Спадкування: Якщо один із подружжя помирає, не розділивши майно, його частка переходить до спадкоємців, що може ускладнити процес поділу.
- Втрата доказів: З часом може стати складніше знайти докази, які підтверджують ваше право на певну частину майна.
Що робити, якщо ви не встигли поділити майно вчасно?
Навіть якщо ви пропустили трирічний строк, у вас все ще можуть бути шанси на поділ майна. Однак для цього вам знадобиться консультація кваліфікованого юриста.
Раніше ми розповідали, які важливі зміни чекають на українців в питанні оренди квартир.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!