Юрист объяснил, за какое время нужно поделить имущество во время развода

Развод – это всегда сложный процесс, часто сопровождающийся необходимостью разделения приобретенного при совместной жизни имущества. Украинское законодательство регламентирует этот процесс, но у многих пар возникают вопросы по срокам, порядку и условиям разделения.

Юрист Анна Салиенко из юридической компании "Приходько и Партнеры" в комментарии РБК объясняет, что основной срок для обращения в суд с иском о разделе имущества составляет 3 года. Однако этот отсчет начинается не с момента развода, а с тех пор, когда один из супругов узнал или мог узнать о нарушении своих прав на долю в общем имуществе.

Когда лучше поделить имущество?

Лучший вариант – мирно договориться о разделе имущества еще до развода. Для этого можно заключить нотариально удостоверенный договор. Это позволит избежать судебных разбирательств и сэкономить время и денежные средства.

Если договориться не удается, вопрос решается в суде. Судья распределит имущество между супругами, учитывая их интересы и обстоятельства дела. Как правило, части супругов считаются равными, даже если один из них не работал.

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Почему важно своевременно поделить имущество?

Изменение стоимости имущества Со временем стоимость имущества может измениться, что усложнит определение его справедливой стоимости на момент расторжения брака.

Если один из супругов умирает, не разделив имущество, его доля переходит к наследникам, что может усложнить процесс разделения.

умирает, не разделив имущество, его доля переходит к наследникам, что может усложнить процесс разделения. Утрата улик: Со временем может стать сложнее найти доказательства, подтверждающие ваше право на определенную часть имущества.

Что делать, если вы не успели разделить имущество вовремя?

Даже если вы упустили трехлетний срок, у вас все еще могут быть шансы на раздел имущества. Однако для этого вам понадобится консультация квалифицированного юриста.

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