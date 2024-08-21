Юрист пояснив, за який час треба поділити майно під час розлучення

Розлучення – це завжди складний процес, який часто супроводжується необхідністю поділу набутого за спільного життя майна. Українське законодавство регламентує цей процес, але у багатьох пар виникають питання щодо термінів, порядку та умов поділу.

Юрист Анна Салієнко з юридичної компанії "Приходько та Партнери" у коментарі РБК пояснює, що основний строк для звернення до суду з позовом про поділ майна становить 3 роки. Однак цей відлік починається не з моменту розлучення, а з того часу, коли один із подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення своїх прав на частку у спільному майні.

Коли краще поділити майно?

Найкращий варіант – мирно домовитися про поділ майна ще до розлучення. Для цього можна укласти нотаріально засвідчений договір. Це дозволить уникнути судових розглядів та зекономити час і кошти.

Якщо ж домовитися не вдається, питання вирішується в суді. Суддя розподілить майно між подружжям, враховуючи їхні інтереси та обставини справи. Зазвичай, частки подружжя вважаються рівними, навіть якщо один із них не працював.

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Чому важливо вчасно поділити майно?

Зміна вартості майна: З часом вартість майна може змінитися, що ускладнить визначення його справедливої вартості на момент розірвання шлюбу.

Спадкування: Якщо один із подружжя помирає, не розділивши майно, його частка переходить до спадкоємців, що може ускладнити процес поділу.

Якщо один із подружжя помирає, не розділивши майно, його частка переходить до спадкоємців, що може ускладнити процес поділу. Втрата доказів: З часом може стати складніше знайти докази, які підтверджують ваше право на певну частину майна.

Що робити, якщо ви не встигли поділити майно вчасно?

Навіть якщо ви пропустили трирічний строк, у вас все ще можуть бути шанси на поділ майна. Однак для цього вам знадобиться консультація кваліфікованого юриста.

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