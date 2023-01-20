Юрист відповів чи законне заповнення повістки на вулиці перед врученням

Чи законне заповнення повістки на вулиці перед врученням

Видавати повістки можуть будь-де, зокрема й на вулицях та біля метро, адже в Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не зазначено, де саме має вручатися повістка.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

У такому випадку, військовозобов'язаний отримує повістку, а у представника ТЦК залишається "корінець" та бланк із підписом про отримання повістки.

Начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що повістки видаються в публічних місцях насамперед через необхідність оновлення даних про військовозобов'язаних чоловіків, які не приходять для цього до військкоматів.

Голови Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, що повістка обов’язково має містити підпис керівника ТЦК та соціальної підтримки, а також мокру печатку. В повістці мають зазначатись:

дата вручення;

адреса військкомату;

час, в який потрібно звернутися до військкомату.

Повістки можуть вручати:

органи місцевого самоврядування,

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам,

власники будинків особам, які там проживають,

безпосередньо посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Раніше ми писали чи можуть представники військкомату приходити додому до військовозобов'язаних чоловіків.

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