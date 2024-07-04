Юристка розповіла, хто має право вручати повістки: повний перелік

В Україні розширилося коло осіб, які наділені правом вручати повістки. Їх можна поділити на тих, хто може вручати повістки у громадських місцях та тих, хто видаватиме їх за місцем проживання чи роботи.

Хто окрім представників ТЦК зараз має право вручати повістки, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь.

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження, повістки вручають:

представники ТЦК та СП – межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП за наявністю посвідчення;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

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Водночас за місцем проживання – у багатоквартирних будинках – керівник установи (організації) або фізична особа – підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ та групи оповіщення.

Повістки також можуть вручити за місцем роботи, навчання – представники підприємств, установ, організацій, учбового закладу – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків) (директор, працівник відділу кадрів у випадку його визначення такою особою наказом директора).

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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