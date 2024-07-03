Юристка пояснила, яке покарання загрожує військовозобов'язаним за ігнорування повістки

В Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку від ТЦК на оновлення даних, проходження ВЛК, або мобілізацію. У випадку ігнорування повістки передбачені штрафи.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла виданню "РБК-Україна", коли штрафуватимуть військовозобов'язаних, які ігнорують повістки.

Вона зазначила, що штрафи за ухилення від мобілізації становлять:

від 17 000 до 25 000 грн – за перше правопорушення;

від 34 000 до 59 500 грн – для посадових і юридичних осіб.

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"Коли військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання. Якщо цього впродовж п'ятьох днів не зробили, чоловіку надсилають ще один документ – "вимогу". Це вже не рекомендація, а зобов'язання прийти до військкомату", – пояснила Аніщенко.

Експертка зауважила, що в іншому випадку працівники ТЦК будуть вимушені звернутися до суду – із заявою про заборону цій особі керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину, як на ухилянта.

Раніше адвокат пояснив, чи потрібно повідомляти ТЦК про авто та чи штрафуватимуть за порушення.

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