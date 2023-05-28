Юристи пояснили, як деякі українці можуть збільшити пенсію вдвічі

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть збільшити розмір виплат за допомогою суду. Йдеться про військових, які вийшли на пенсію після 2018 року.

Такі громадяни можуть збільшити пенсію майже вдвічі. Про це розповіли юристи Адвокатського бюро Івана Хомича, повідомляє OBOZREVATEL.

Зазначається, що розмір пенсій для військових визначається з розрахунку прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік. Цей прожитковий мінімум на 52% нижчий за чинний.

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Юристи рекомендують провести перерахунок пенсійних виплат в судовому порядку, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 2020-2023 роки. Таким чином пенсію вдасться збільшити майже вдвічі.

Таку можливість мають військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в:

Нацгвардії;

Прикордонній службі;

Службі безпеки України;

Збройних силах України;

Державній кримінально-виконавчій службі;

Управлінні державної охорони;

Державній службі з надзвичайних ситуацій;

Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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