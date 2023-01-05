За 1 хвилину в блендері: як приготувати домашній майонез із неповторним смаком

Купувати майонез в магазині більше не знадобиться, адже його можна приготувати власноруч. Так ви завжди знатимете, що в ньому немає шкідливих домішок. До того ж, цей соус гарно смакує з салатами та м’ясом. А робити його – одне задоволення, головне мати всі інгредієнти, блендер та одну хвилину вільного часу.

Рецептом поділилася українська фуд-блогерка Вікторія. Майонез виходить густий, світлий та дуже смачний. Інгредієнти вказані на невеличку порцію. Ви можете збільшити їх кількість за потреби.

Вам знадобиться:

Яйце – 1 штука

Цукор – 1 ч.л.

Сіль – 0,25 ч.л.

Гірчиця – 1 ч.л.

Оцет – 2 ч.л.

Рослинна олія – 200 мл

Готуємо домашній майонез:

Кладемо в глибоку ємність або стакан для блендера яйце, чверть чайної ложки солі, неповну чайну ложку цукру, чайну ложку гірчиці звичайної, 2 чайні ложки оцету (можете використовувати винний або яблучний). Далі декілька секунд збиваєте суміш погружним блендером. Тільки-но утворилася пінка – вливаємо рослинну олію тоненьким струмочком до суміші. Паралельно продовжуємо збивати все блендером. Рівно через 1 хвилину густий майонез готовий.

Нагадаємо, UAportal розповів про 4 наймачніших салати, які вразять ваших гостей за святковим столом. До того ж, їх можна готувати і щоденно, бо багато часу це не займе.

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