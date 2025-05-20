За які комунальні послуги українці можуть не платити у 2025 році

Попри дію воєнного стану, обов’язок сплачувати комунальні послуги для українців залишається чинним. Водночас закон передбачає окремі винятки: у певних випадках нарахування за деякі послуги може бути тимчасово зупинене. Проте йдеться не про всі види комунальних платежів.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", мешканець житла, який відсутній у ньому понад 30 днів, має право звернутися до постачальника з проханням призупинити нарахування за окремі послуги. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи — наприклад, довідку про перетин кордону, свідчення про пошкодження житла внаслідок бойових дій, або статус внутрішньо переміщеної особи. Подання документів можливе як онлайн, так і поштою.

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Однак навіть за умови тимчасового непроживання мешканця, обов’язковими залишаються платежі за опалення та управління багатоквартирним будинком — від них звільнення не передбачене.

Що стосується заборгованостей, то в період з початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2023 року діяв мораторій на нарахування штрафів і пені за несвоєчасну оплату. Починаючи з січня 2024 року ця норма вже не діє — пеню знову можуть нараховувати. Вона становить до 0,01% за кожен день прострочки, але не може перевищувати суму самого боргу.

Для громадян, у яких накопичилися борги, держава передбачила механізм реструктуризації — можливість погашати заборгованість частинами впродовж кількох років, максимально до п’яти.

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