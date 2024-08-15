За який проступок українських водіїв оштрафують на 51 тисячу: подробиці

Законодавство України передбачає сувору відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Так, за перше таке порушення водію загрожує штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення водійських прав на рік.

У разі повторного порушення протягом року штраф зростає до 34 тисяч гривень, а термін позбавлення водійських прав – до трьох років. Крім того, транспортний засіб може бути конфіскований, пише OBOZ.UA.

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Найсуворіше покарання передбачене за третє порушення протягом року: штраф у 51 тисячу гривень, позбавлення водійських прав на десять років та конфіскація автомобіля. На водія також може бути накладено адміністративний арешт на 15 діб.

Нові штрафи за шум

Окремо варто згадати про законопроєкт №9564, який передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму транспортним засобом. За перше порушення водій сплатить 17 тисяч гривень, за повторне – 34 тисячі гривень та може бути позбавлений водійських прав на термін до шести місяців.

Посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема, за керування у нетверезому стані, має на меті зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та підвищити безпеку на дорогах. Штрафи за перевищення рівня шуму спрямовані на зменшення шумового забруднення та забезпечення комфорту громадян.

Пропонуємо дізнатися більше, як в Україні можуть покарати нетверезого водія.

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