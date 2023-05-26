русский
Рецепти

За ніч буде готово: Як приготувати швидкий та поживний сніданок з вівсянкою

Ігор Романько

Як приготувати вівсянку на сніданок

Для того, щоб насолодитися корисною вівсянкою, яку можна швидко приготувати, варто спробувати приготувати її напередодні ввечері. Ось простий рецепт "нічної" вівсянки, який точно сподобається вам.

Читайте також: Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами

Інгредієнти:

  • 70 г вівсяних пластівців;
  • 100 мл кефіру або йогурту;
  • 1 банан;
  • 5 штук кураги;
  • за смаком волоські чи інші горіхи;
  • за смаком і бажанням мед.

Почистіть банан і наріжте його невеликими шматочками, подрібніть горіхи, промийте і обсушіть курагу паперовим рушником і розріжте її на половинки. Візьміть невелику скляну банку або склянку і пересипте в неї вівсяні пластівці. Залийте кашу кефіром або йогуртом. Покладіть зверху курагу, шматочки банана і горіхи. Закрийте кришкою і залиште в холодильнику на ніч.

Вранці достатньо взяти банку, додати мед за бажанням, і можна насолоджуватися корисним сніданком. Звичайно, ви можете адаптувати рецепт під свої уподобання. Наприклад, замінити курагу та банан будь-якими фруктами чи ягодами на ваш смак, додати інші горіхи, наприклад мигдаль чи фундук, а сніданок підсолодити не медом, а джемом чи варенням за вашим смаком.

Радимо також звернути увагу на рецепт грінок з часником та сиром.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти