Забудете про зморшки та прищі: як зробити омолоджувальну маску для обличчя з петрушки

Шкіра схильна до зовнішніх впливів, таких як забруднення, харчування та віку. Так з'являються зморшки, пігментні плями, прищі.

Шкіра обличчя не застрахована від недосконалостей. Видання Sante Plus поділилось рецептом омолоджувальної маски з петрушки.

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Петрушка – це інгредієнт, який можна використовувати для догляду за шкірою. Оскільки вона глибоко живить її та бореться з надлишком шкірного сала, завдяки великій кількості вітамінів та антиоксидантів.

Виявляється, що це відмінний засіб від коричневих плям, вугрів та прищів. Крім інших чудес, петрушка освітлює шкіру, особливо при використанні у свіжому вигляді. Завдяки вітаміну С здатна відновлювати пошкоджені клітини шкіри, покращувати еластичність і звужувати пори, щоб вирівняти тон шкіри.

Крім того, вміст флавоноїдів і бета-каротину надає петрушці антиоксидантних властивостей для боротьби з вільними радикалами, що викликають старіння шкіри. Ця зелень сприяє відновленню шкіри.

Рецепт маски з петрушки від зморшок та прищів

Ось рецепт маски з петрушки, яку слід використовувати, щоб надати вашій шкірі бажаної еластичності та кольору, усунути недоліки, спричинені часом та зовнішніми впливами.

Для цього вам потрібно буде подрібнити 5 гілочок петрушки і поступово додавати мінеральну воду, доки не вийде крем із петрушки. Ви наносите цей засіб на чисте та сухе обличчя за допомогою ватного диска, стежачи за тим, щоб маска рівномірно розподілялася. Залишивши маску приблизно на 15 хвилин, слід ретельно вимити обличчя теплою водою.

Ви побачите, що вже після 2-3 застосувань ця маска ефективно бореться зі зморшками та недосконалостями шкіри.

Інші рецепти масок з петрушки

1. Маска з петрушки, яблучного оцту та йогурту

Жменя свіжого листя органічної петрушки.

2 чайні ложки яблучного оцту.

3 столові ложки простого йогурту.

Подрібніть листя петрушки та змішайте з іншими інгредієнтами. Нанесіть на попередньо очищену шкіру та залиште на 20 хвилин. Потім змийте чистою водою.

Цю маску, яка живить шкіру та очищає її, треба робити раз на тиждень.

2. Маска з петрушки, меду та лимонного соку

Жменя свіжого листя органічної петрушки.

1 чайна ложка меду.

1 чайна ложка лимонного соку.

Подрібніть листя петрушки, змішайте з іншими інгредієнтами до утворення пасти. Нанесіть пасту на очищене обличчя та залишіть маску приблизно на 12 хвилин, перш ніж змити її чистою водою.

Використовуючи цю маску два рази на тиждень, щоб побороти запалення та вугрові висипи.

3. Маска з петрушки, часнику та яєць

Жменя листя свіжої петрушки.

1 чайна ложка меду.

1 яєчний білок.

Змішайте всі інгредієнти, доки не отримаєте пасту. Нанесіть пасту на попередньо очищену шкіру і акуратно помасажуйте. Залишіть маску на 10-12 хвилин, перш ніж змити її чистою водою.

Серед переваг яєчного білка цей інгредієнт допомагає звужувати пори, поглинати шкірне сало та розгладжувати обличчя.

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Нагадаємо, що китайські красуні використовують простий, але ефективний суперзасіб для шкіри. Так вони досягають рівного тону та зменшення пігментних плям.

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