Забудете о морщинах и прыщах: как сделать омолаживающую маску для лица из петрушки

Кожа подвержена внешним воздействиям, таким как загрязнение, питание и возраст. Так появляются морщинки, пигментные пятна, прыщи.

Кожа лица не застрахована от несовершенства. Издание Sante Plus поделилось рецептом омолаживающей маски из петрушки.

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Петрушка – это ингредиент, который можно использовать для ухода за кожей. Поскольку она глубоко питает ее и борется с избытком кожного сала благодаря большому количеству витаминов и антиоксидантов.

Оказывается, это отличное средство от коричневых пятен, угрей и прыщей. Кроме других чудес, петрушка осветляет кожу, особенно при использовании в свежем виде. Благодаря витамину С способна восстанавливать поврежденные клетки кожи, улучшать эластичность и сужать поры, чтобы выровнять тон кожи.

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Кроме того, содержание флавоноидов и бета-каротина придает петрушке антиоксидантные свойства для борьбы со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Эта зелень способствует восстановлению кожи.

Рецепт маски из петрушки от морщин и прыщей

Вот рецепт маски из петрушки, которую следует использовать, чтобы придать вашей коже желаемую эластичность и цвет, устранить недостатки, вызванные временем и внешними воздействиями.

Для этого вам нужно будет измельчить 5 веточек петрушки и постепенно добавлять минеральную воду, пока не выйдет крем из петрушки. Вы наносите это средство на чистое и сухое лицо с помощью ватного диска, следя за тем, чтобы маска равномерно распределялась. Оставив маску примерно на 15 минут, следует тщательно вымыть лицо теплой водой.

Вы увидите, что уже после 2-3 применений эта маска эффективно борется с морщинами и несовершенствами кожи.

Другие рецепты масок из петрушки

1. Маска из петрушки, яблочного уксуса и йогурта

Горсть свежих листьев органической петрушки.

2 чайные ложки яблочного уксуса.

3 столовых ложки простого йогурта.

Размельчите листья петрушки и смешайте с другими ингредиентами. Нанесите на очищенную кожу и оставьте на 20 минут. Затем смойте чистой водой.

Эту маску, которая питает и очищает кожу, нужно делать раз в неделю.

2. Маска из петрушки, меда и лимонного сока

Горсть свежих листьев органической петрушки.

1 чайная ложка меда.

1 чайная ложка лимонного сока.

Измельчите листья петрушки, смешайте с другими ингредиентами до образования пасты. Нанесите пасту на очищенное лицо и оставьте маску примерно на 12 минут, прежде чем смыть ее чистой водой.

Используя эту маску два раза в неделю, чтобы побороть воспаление и угревую сыпь.

3. Маска из петрушки, чеснока и яиц

Горсть листьев свежей петрушки.

1 чайная ложка меда.

1 яичный белок.

Смешайте все ингредиенты, пока не получите пасту. Нанесите пасту на предварительно очищенную кожу и аккуратно помассируйте. Оставьте маску на 10–12 минут, прежде чем смыть ее чистой водой.

Среди преимуществ яичного белка ингредиент помогает сужать поры, поглощать кожное сало и разглаживать лицо.

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Напомним, что китайские красотки используют простое, но эффективное суперсредство для кожи. Так они достигают ровного тона и уменьшения пигментных пятен.

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