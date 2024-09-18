Забудете про СТО: які автомобілі довго служать та не ламаються

Німецькі експерти провели масштабне дослідження серед 200 моделей автомобілів, доступних на європейському ринку, і склали рейтинг найнадійніших з них.

У рейтингу враховувалася частота звернень власників до сервісних центрів протягом перших двох-трьох років експлуатації авто, повідомляє autonews. За результатами дослідження, найменше проблем зі своїми автомобілями мали власники наступних моделей:

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Mercedes-Benz GLC: цей кросовер посів перше місце в рейтингу, підтвердивши свою репутацію надійного та комфортного автомобіля. Genesis G70: модель південнокорейського бренду Genesis приємно здивувала експертів своєю надійністю. Mercedes-Benz B-Class: ще один представник Mercedes-Benz у топ-3 рейтингу. Lexus ES: японський седан продемонстрував високу якість збірки та надійність у роботі. Porsche 911: легендарний спорткар не лише швидкий, але й напрочуд надійний. Mazda CX-30:компактний кросовер японського виробництва також потрапив до десятки найнадійніших автомобілів. Audi Q5: німецький преміум кросовер відзначився високою якістю матеріалів та збірки. Suzuki Vitara: бюджетний японський кросовер показав несподівано високий рівень надійності. Toyota RAV4: один з найпопулярніших кросоверів у світі також відзначився високою надійністю. Kia Rio: Бюджетний седан південнокорейського виробництва завоював довіру власників своєю простотою та безпроблемною експлуатацією.

Чому саме ці моделі потрапили до рейтингу?

Експерти відзначають, що надійність автомобіля залежить від багатьох факторів, включаючи якість збірки, використання високоякісних матеріалів, а також своєчасне технічне обслуговування. Автомобілі, що увійшли до рейтингу, продемонстрували найкращі результати за всіма цими показниками.

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