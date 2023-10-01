Забудьте про дорогий відбілювач: як легко та дешево повернути рушникам білий колір

Через щоденне використання та регулярне прання, білі рушники часто тьмяніють та стають сірими. Втім, це можна виправити без дорогих засобів для прання та відбілювачів.

"Оживити" білі рушники не так вже й складно, потрібно лише знати продукт, який використовувати. Про це повідомляє Express.co.uk.

Кристалики соди освітлять "тьмяні" білі рушники та навіть можуть пом'якшити їх. Для цього соду можна додати до звичного прального порошку, або рідкого засобу для прання.

Читайте також: Як правильно прати кросівки в машинці: лайфхаки

Кристали соди – це розчинні натуральні засоби для прання та чищення. Кристали соди не містять відбілювачів, не містять шкідливих хімічних речовин, і їх миючі властивості використовувалися роками.

Крім відбілюючих властивостей, кристали соди здатні перетворювати жорсткі старі рушники на гладкі та пухнасті. Для цього потрібно наповнити відро теплою водою і додати в неї трохи кристалів соди.

Залиште кристали та рушники приблизно на 15 хвилин, потім витягніть рушники та покладіть їх у пральну машину в режимі звичайного прання.

Раніше, UaPortal поділився, як швидко та легко відмити сантехніку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!