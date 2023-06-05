Забудьте про цю проблему назавжди: Як заварювати чай у пакетику, щоб етикетка не падала в чашку

Як заварювати чай у пакетику, щоб етикетка не потрапила у чашку

Попри те, що гурмани та шанувальники чаю критикують пакетований чай за його недостатній аромат та смак, цей напій не втрачає своєї популярності. Пакетик можна легко та зручно заварити, забувши про одну поширену проблему.

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Проте, не всі знають, що і заварювання пакетованого чаю також потребує певної вправності. Виявляється, багато людей роблять помилки під час цього простого процесу.

Одним з недоліків, про який варто згадати, є помилковий спосіб тримання пакетика чаю. Багато з нас звикли триматися за бирку на кінці мотузочки, коли опускаємо пакетик у чашку. Однак часто стається так, що пакетик вискакує з рук, і нам потім доводиться докладати зусиль, щоб його витягнути з напою.

Виявляється, є кращий спосіб це зробити. Спочатку слід покласти бирку пакетика на стіл, розташувати чашку на ній обережно так, щоб вона була затиснута саме біля бирки. Потім можна спокійно опустити пакетик у чашку.

За допомогою цього простого трюку чайний пакетик буде надійно закріплений, і ви не зазнаєте незручностей під час його витягування.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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