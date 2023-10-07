Для чого додавати аспірин у вазони: результат здивує

Аспірин для кімнатних квітів широко застосовується у садівництві, коли його додають як підживлення. А ще він – чудовий стимулятор імунітету та засіб для боротьби з інфекційними захворюваннями рослин.

Ці недорогі народні ліки є універсальним добривом для домашніх рослин. Його можна застосовувати в саду та у будинку, обробляючи вазони.

Корисні властивості саліцилової кислоти

Як відомо, користь аспірину для рослин виявляється у насиченні їх вітаміном С. По суті, саме він сприяє збільшенню опірності шкідникам, прискоренню проростання насіння та укорінення живців.

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Полив квітів аспірином стимулює зростання, живить пагони, пришвидшує появу бутонів та допомагає розвитку коренів.

Користуватися аспірином треба обережно, аби не зашкодити рослинам.

Як використовувати аспірин для кімнатних квітів

Удобрювати аспірином домашні рослини треба тоді, коли вони мають ознаки хвороб, або погано ростуть й не хочуть квітнути.

Для кімнатних рослин можна застосовувати найдешевший препарат. Розбавляється таблетка (перетерта на порошок) на літр води.

Рослини можна обприскати цим розчином, або полити під корені. Від хвороб рослину цим розчином протирають – стебла та листки. Оптимальний період між обробками – один раз на два місяці.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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