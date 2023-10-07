Зачем добавлять аспирин в вазоны: результат удивит

Аспирин для комнатных цветов широко применяется в садоводстве, когда его добавляют в качестве подкормки. А еще он – отличный стимулятор иммунитета и средство для борьбы с инфекционными заболеваниями растений.

Это недорогое народное лекарство является универсальным удобрением для домашних растений. Его можно использовать в саду и в доме, обрабатывая вазоны.

Полезные свойства салициловой кислоты

Как известно, польза аспирина для растений проявляется в насыщении их витамином С. По сути, именно он способствует увеличению сопротивляемости вредителям, ускорению прорастания семян и укоренению черенков.

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Полив цветов аспирином стимулирует рост, питает побеги, ускоряет появление бутонов и помогает развитию корней.

Пользоваться аспирином следует осторожно, чтобы не повредить растениям.

Как использовать аспирин для комнатных цветов

Удобрять аспирином домашние растения нужно тогда, когда они имеют признаки болезней или плохо растут и не хотят цвести.

Для комнатных растений можно использовать самый дешевый продукт. Разбавляется таблетка (перетертая в порошок) на литр воды.

Растения можно опрыскать этим раствором или полить под корни. От болезней растение этим раствором протирают – стебли и листья. Оптимальный период между обработками – один раз в два месяца.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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