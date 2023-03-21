Навіщо додавати лимон при варінні яєць: великодній лайфхак

Що робити, щоб яйця не тріскалися під час варіння

Багато домогосподарок починають готуватися до Великодня, шукати рецепти пасок, купувати барвники для фарбування яєць та природні засоби для фарбування шкаралупи. Фарбування яєць може бути проблемою, оскільки фарба ляже ідеально тільки на добре зварені яйця, а шкаралупа не повинна тріскатися.

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Щоб уникнути цієї проблеми, деякі господині додають у воду для варіння яєць лимонний сік, а не тільки сіль. Лимонний сік допомагає запобігти тому, що шкаралупа буде тріскатись. Його можна додати в будь-який момент, навіть до холодної води.

З лимонним соком шкаралупа не прилипатиме до білка, що дозволить зберегти його цілим під час очищення. Після варіння яєць важливо змити гарячу воду і залити їх холодною водою. Через кілька хвилин воду потрібно поміняти, щоб знизити її температуру.

Навіщо додавати лимон у воду під час варіння яєць

Крім того, лимонний сік може бути корисним при очищенні яєць від шкаралупи. Додавання кількох крапель лимонного соку до води під час цього процесу допоможе зберегти білок в цілісному стані та уникнути пристання до шкаралупи.

Наступним важливим етапом є правильна обробка яєць після їх варіння. Після варіння необхідно змити яйця гарячою водою та залити їх холодною водою. Потім через кілька хвилин воду потрібно змінити, оскільки яйця залишаються гарячими досить тривалий час та нагрівають воду.

Раніше ми писали про те, чому категорично не можна переварювати яйця. Нагадаємо, якщо ви хочете приготувати смачний та ситний омлет на сніданок, але у вас вдома лише одне яйце, скористайтесь порадами UAportal.

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