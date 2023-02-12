Навіщо додавати оцет під час прання речей: переваги народного засобу

Раніше білизну виварювали у величезних виварках, щоб очистити речі від стійких забруднень. А в наш час все стало набагато простіше завдяки пральним машинкам. А якщо врахувати величезний вибір різноманітних засобів для прання, то вивести в домашніх умовах можна майже будь-які плями.

Але не варто забувати про старі та перевірені народні засоби, які допоможуть досягти кращого результату. Звичайний оцет стане гарним помічником при пранні деяких речей. Прання з оцтом безпечне практично для всіх типів тканин. Але варто пам'ятати, що оцет – це кислота, надмірне використання може зіпсувати як пральну машинку, так і ваш гардероб.

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Оцет розчиняє жири та добре виводить плями. Забруднену ділянку достатньо змочити ватним тампоном, який перед цим треба занурити у розчин оцту і води у співвідношенні 1:1. Так треба залишити річ на 15 хвилин, а потім прати в машинці у звичному режимі.

Оцтова кислота вступає в реакцію з лугом та руйнує мильний шар, який накопичується на вашому одязі під час прання. Цей шар непомітний, але він сприяє тому, що речі починають забруднюватися набагато швидше. Якщо після прання одяг не такий на дотик як зазвичай, а злегка слизький – слід використати оцет. Також прання з оцтом в пральній машині сприяє видаленню накипу.

Намагайтеся не використовувати чистий оцет під час прання вручну та в машинці, адже він може знебарвити тканину. До того ж оцет сам по собі має досить сильний запах, який потім буде складно прибрати.

При замочуванні слід використовувати 50-70 мл оцту на 5 літрів холодної води. При пранні в машинці додавати не більше 100 мл на процес та бажано увімкнути режим подвійного ополіскування.

Оцет сам по собі може позбавити речі неприємного запаху. Для цього достатньо додати 100 мл засобу в пральну машину разом з мийним засобом.

При пранні чорних речей оцет слід застосовувати дуже обережно, щоб не зіпсувати колір тканини. Кислота зробить фарби на тканині менш яскравими. Ні якому разі не замочуйте чорну тканину в чистому оцті та не лийте його на пляму. Оцет може спрацювати як відбілювач та зіпсує речі. Краще додайте 2-3 столові ложки оцту в таз з холодною водою та замочіть чорну річ на годину, після чого виперіть як зазвичай.

Пелюшки, повзунки та менш делікатні речі можна дезінфікувати оцтом, замочивши їх в розчині з холодною водою та ретельно прополоскавши.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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