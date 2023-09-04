Навіщо прасувати через фольгу: корисний лайфхак

Прасування одягу, яким би воно не було рутинним, можна зробити більш ефективним і цікавим завдяки одному цікавому лайфхаку – використанню фольги.

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Цей трюк дедалі популярніший в мережі, і OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як використовувати фольгу під час прасування і на що він здатний.

Фольга має цікаву властивість – швидко нагрівається, і саме це робить її ідеальним помічником під час прасування. Один із найбільш часозатратних моментів під час прасування – це постійне перевертання одягу, щоб забезпечити рівномірну гладкість з обох сторін. Фольга може допомогти значно спростити цей процес і зменшити час, потрібний на прасування.

Все надзвичайно просто: перед початком прасування просто розташуйте аркуш фольги на прасувальній дошці. Висока температура поверхні фольги буде розгладжувати не лише зовнішній шар тканини, але й її внутрішню сторону під час контакту з фольгою.

Головна перевага цього методу полягає в тому, що вам більше не потрібно буде постійно перевертати одяг – просто прасуйте одну сторону і одяг буде виглядати як новий. Таким чином, час, витрачений на прасування, скоротиться вдвічі, а ви зможете зекономити цей час для інших корисних справ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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