Навіщо та коли міняти повітряний фільтр в автомобілі

Навіщо та як часто міняти фільтр

Повітряний фільтр – це деталь, без якої неможливе нормальне функціонування двигуна. Через особливості роботи, про які ми розповімо далі, він часто засмічується, а отже, потребує регулярної заміни. В іншому випадку ви ризикуєте заплатити набагато більше за ремонт всього ДВЗ. У цій статті ми розповімо про те, чому необхідно змінювати повітряний фільтр двигуна та як часто це потрібно робити. Ця інформація допоможе не тільки початківцям, а й досвідченим автовласникам.

Всім, мабуть, відомо, що для горіння чогось необхідне надходження кисню. Так, наприклад, можна згасити свічку, накривши її банкою. Те саме відбувається і в двигуні. Згоряє в ньому паливно-повітряна суміш, причому мотор сконструйований таким чином, щоб забезпечувати необхідне співвідношення пального та кисню. Цей процес відбувається у будь-якому двигуні, незалежно від його типу.

Яку функцію виконує фільтр?

Повітря надходить у двигун ззовні, а значить, разом із ним туди можуть потрапити частки пилу, бруду, вологи та інших речовин, яким у двигуні не місце. Завдання фільтра – не допустити цього. Він очищає повітря, видаляючи з нього всі згадані забруднювачі, при цьому не знижуючи об'єм повітря, що надходить, і швидкість попадання в мотор. В результаті забезпечуються необхідна швидкість згоряння палива та захист елементів двигуна.

Якщо фільтр не замінити вчасно, ви можете зіткнутися з низкою негативних наслідків:

Зменшиться обсяг повітря, що надходить у двигун. В результаті його не вистачатиме для ефективного спалювання палива. У карбюраторних авто це призведе до різкого зростання витрати палива. У більш сучасних машинах, обладнаних лямбда-зондом і датчиком витрати повітря, цього не станеться, оскільки автоматика скоригує кількість палива, що подається, проте при цьому знизиться потужність двигуна. На додаток до цього, ви можете зіткнутися з проблемами при старті двигуна, повільним розгоном або ривками.

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Підвищується ризик прориву фільтра. Це досить рідкісне явище, яке найчастіше зустрічається при неправильному монтажі або низькій якості самої деталі. Якщо ж прорив станеться, то двигун можуть потрапити абразивні елементи, які сильно підірвуть його ресурс.

Прискорюється зношування деталей двигуна. Насамперед страждають свічки запалювання, каталізатори, сажові фільтри. Всьому виною відкладення, які починають формуватися через неповне згоряння палива. Якщо їх оперативно не видалити, шкода двигуну може бути дуже серйозною: каталізатор, наприклад, може оплавитися.

Можливі й інші негативні наслідки, наприклад, заливання свічок запалювання, змішування палива з моторним маслом, що згоріло, поломки кисневого датчика. Вартість всіх перерахованих деталей істотно вища, ніж у повітряного фільтра, а якщо додати до цього оплату послуг з ремонту, то різниця буде ще очевиднішою.

Щоб уникнути негативних наслідків, потрібно своєчасно виконувати технічне обслуговування авто. Заміна повітряного фільтра обов'язково проводиться під час планового ТО. Якщо ви довіряєте догляд за авто професіоналам, то проблем виникнути не повинно, але ми все одно рекомендуємо періодично перевіряти стан деталі.

Коли потрібно міняти повітряний фільтр?

Вимоги виробників щодо заміни деталей зазвичай збігаються: вони рекомендують встановлювати новий фільтр при кожному ТО автомобіля, тобто приблизно через 10–15 тисяч кілометрів пробігу або 1 раз на рік.

Варто розуміти, що термін роботи деталі залежить від того, в яких умовах експлуатується авто. Якщо ви живете або часто відвідуєте регіони з брудним запиленим повітрям, то міняти фільтри доведеться частіше.

Щоб самостійно перевірити повітряний фільтр, необхідно витягти його. Це може зробити будь-яка людина без спеціальних навичок. Фільтр розташований під капотом, у спеціальному пластиковому коробі. Він закритий кришкою, яка закріплюється клямками або гвинтами. У першому випадку її можна відкрити без інструментів, у другому доведеться використовувати викрутку.

Після цього необхідно витягти фільтр та оцінити його стан «на око». Для зручності виробники завжди роблять синтетичні елементи, які вловлюють пил, яскравими: жовтими, білими тощо. Це дозволяє легко розрізнити будь-які забруднення. Якщо фільтр чистий, ви можете сміливо вставити його назад та експлуатувати далі.

Якщо ж ви помітили сліди пилу, бруду, моторного масла та інших речовин, особливо у великих кількостях, варто задуматися про заміну. Додатково рекомендується перевірити просвічуваність деталі, піднісши її до джерела світла.

Якщо ви прийняли рішення про заміну, то стару деталь варто витягти, встановивши на місце нову і надійно зафіксувавши її. Зверніть особливу увагу на те, щоб між стінками короба та ущільнювачами фільтра не було зазорів, інакше пил потраплятиме в двигун в обхід фільтра. Після того, як ви поставили новий картридж, закрийте кришку та зафіксуйте її. На цьому процес заміни повітряного фільтра завершено.

Пам'ятайте, що ціна деталі незрівнянна із вартістю відновлення двигуна машини після поломок, які можуть виникнути внаслідок вашої бездіяльності.

Нагадаємо, UAportal розповів, як правильно помити двигун авто в домашніх умовах та нічого не пошкодити. Дана процедура пов'язана з певним ризиком, проте при цьому залишається важливим пунктом у списку процедур догляду за автомобілем.

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