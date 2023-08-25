Для чого люди загортають телефон у фольгу: все про дивний лайфхак

Користувачі соцмереж діляться різними лайфхаками відносно захисту мобільного телефона від викрадання особистих даних та прослуховування. Зокрема, зазначається, що фольга може захистити телефон від відстеження.

Експерти з Distractify перевірили, чи дійсно алюмінієва фольга може запобігти відстеженню особистих даних на телефоні, якщо на ньому відімкнена функція визначення місцезнаходження гаджета та заблоковано доступ до мікрофона.

Читайте також: Як зрозуміти, що ваш мобільний телефон прослуховують: 5 ознак небезпеки

Що станеться, якщо загорнути свій мобільний телефон у фольгу

Вважається, що загортання телефону в фольгу може ефективно блокувати будь-які сигнали стільникового зв’язку, що зрештою робить ваш телефон неможливим для відстеження.

Алюміній начебто остаточно перешкоджає доступу до антени мобільного, тому жодні вхідні та вихідні дзвінки не можуть здійснюватися на телефоні, доки він загорнутий.

Однак, фахівці кажуть, що загортання смартфона в алюмінієву фольгу фактично посилить сигнал антени, полегшуючи надсилання та отримання повідомлень і дзвінків.

Також фольга не захистить телефон від виявлення, навпаки, відстеження його буде ще легшим.

Таким чином, зазначають фахівці, фольга лише посилить стільниковий зв'язок та посилить роботу антени, оскільки є відмінним провідником мобільного сигналу.

Пропонуємо дізнатися, як покращити роботу роутера за допомогою фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!