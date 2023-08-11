Навіщо натирати лобове скло автомобіля сирою картоплею: цікавий лайфхак

Водії можуть застосовувати цікавий і неочікуваний метод, який допомагає покращити видимість на лобовому склі автомобіля в умовах високої вологості та низької температури.

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Суть методу полягає у натиранні поверхні лобового скла зрізом сирої картоплини. Цей прийом допомагає уникнути запотівання зовнішньої сторони лобового скла. Його особливо варто використовувати, коли погодні умови несприятливі, і вологість повітря призводить до запотівання скла або навіть його замерзання.

Для проведення цієї процедури вам знадобиться сира картопля. Вам потрібно ретельно помити картоплю та розрізати її на дві половинки. З отриманими "пристосуваннями" ви маєте пройтися по зовнішній стороні лобового скла, після чого дочекатися протягом 15-20 хвилин. Така обробка призведе до утворення невидимого захисного шару, який запобігає утворенню конденсату або інею на склі.

Після того як пройшло достатньо часу, ви можете злегка протерти зовнішню сторону скла м'якою ганчіркою або паперовим рушником, щоб видалити залишки крохмалю.

Варто зазначити, що для попередження запотівання внутрішньої сторони вітрового скла можна скористатися іншим методом. Використання невеликої кількості піни для гоління на внутрішній поверхні скла та подальше зняття залишків м'якою тканиною допоможе запобігти запотіванню цієї частини лобового скла.

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