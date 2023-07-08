Навіщо досвідчені городники використовують лимонну кислоту разом з добривами: порада для отримання щедрого врожаю

У своєму новому відео автор українського YouTube-каналу "Корисне TV" розповів про використання лимонної кислоти для приготування підживлення у липні, що допоможе отримати щедрий врожай огірків, помідорів та інших рослин.

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За словами експерта, часто виникає ситуація, коли хоч добрива були внесені, але вони не мають бажаного ефекту. Це пояснюється тим, що добрива можуть бути у формі, яка не доступна для поглинання рослинами. Хоча наявні, вони не дають очікуваного результату.

За словами автора відео, лимонна кислота є корисною для рослин і мікрофлори ґрунту. Вона не є повноцінним добривом, але є відмінним активатором для добрив, які були внесені під рослини.

Для приготування підживлення, необхідно розчинити 1 столову ложку лимонної кислоти у 10 літрах води. Під час підживлення, підливайте 0,5 літра розчину під одну рослину. Рекомендується проводити таке підживлення двічі за сезон з інтервалом у два тижні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підготувати цибулю для посадки, щоб отримати багатий врожай.

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