Навіщо досвідчені водії тримають в авто котячий наповнювач: корисний лайфхак

У досвідчених автомобілістів часом можна помітити дивні речі в салоні їхніх автомобілів, які, з першого погляду, можуть здатися загадковими. Однією з таких неочікуваних речей є котячий наповнювач.

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Спільнота водіїв знає, що вологість у салоні автомобіля, особливо восени, може створити неприємності. Однак, виявляється, котячий наповнювач може бути досить корисним у боротьбі з цією проблемою, пише сайт mashyna.com. Річ у тім, що наповнювач для лотків призначений для абсорбції вологи.

Використовуючи цей метод, ви можете позбавити салон автомобіля від надлишку вологості. Для цього достатньо насипати котячий наповнювач у відкриті ємності і розмістити їх в різних частинах салону. Наприклад, це може бути в спеціальних пакетах або лотках під сидінням, на задній панелі або в багажнику.

Важливо вибирати котячий наповнювач із бентонітом, оскільки саме цей вид є найбільш ефективним у вбиранні вологи. Проте варто пам'ятати, що наповнювач потрібно періодично замінювати, оскільки він може стати ідеальним середовищем для розвитку бактерій та плісняви через вологість. Також рекомендується регулярно провітрювати автомобільний салон, щоб зменшити надлишок вологості.

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