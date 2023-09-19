Зачем опытные водители держат в авто кошачий наполнитель: полезный лайфхак

У опытных автомобилистов порой можно заметить удивительные вещи в салоне их автомобилей, которые с первого взгляда могут показаться загадочными. Одной из таких неожиданных вещей является кошачий наполнитель.

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Общество водителей знает, что влажность в салоне автомобиля, особенно осенью, может создать неприятности. Однако оказывается, кошачий наполнитель может быть достаточно полезным в борьбе с этой проблемой, пишет сайт mashyna.com. Дело в том, что наполнитель для лотков предназначен для абсорбции влаги.

Используя этот способ, вы сможете избавить салон автомобиля от избытка влажности. Для этого достаточно насыпать кошачий наполнитель в открытые емкости и разместить их в разных частях салона. К примеру, это может быть в специальных пакетах или лотках под сиденьем, на задней панели или в багажнике.

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Важно выбирать кошачий наполнитель с бентонитом, поскольку именно этот вид наиболее эффективен во впитывании влаги. Однако следует помнить, что наполнитель нужно периодически заменять, поскольку он может стать идеальной средой для развития бактерий и плесени из-за влажности. Также рекомендуется регулярно проветривать автомобильный салон, чтобы снизить избыток влажности.

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