Для чого раз на тиждень натирати стінки душової кабіни лимоном: несподіваний лайфхак

Стінки та дверцята душової кабіни час від часу покриваються вапняним нальотом та мильними розводами. Аби запобігти цьому, потрібно вчасно відмивати душову.

Для того, аби легко відмити дверцята та стінки душової, не обов'язково використовувати агресивну хімію. Допоможуть підручні засоби, що є на кожній кухні.

Як повідомляє Sante, можна використати засіб для миття посуду. Цей класичний спосіб миття посуду також допоможе відмити дверцята та стінки душової кабіни. Просто змочіть губку в рідині для миття посуду й обережно потріть нею поверхню. Для полоскання можна використовувати теплу воду.

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Спробувати можна й оцет – це потужний натуральний засіб для видалення нальоту та плям. Щоб посилити його ефект, можна додати до нього лимонний сік.

Ось як використовувати білий оцет для чищення душової кабіни:

Налийте оцет у пляшку з розпилювачем або помістіть його прямо в ганчірку з мікрофібри. Потріть стінки душової кабіни. Залиште діяти на кілька хвилин. Промийте чистою водою.

Лимонна кислота також є ефективним засобом для чищення та надання блиску.

Ось як використовувати лимон для чищення душової кабіни:

Розріжте лимон навпіл. Потріть половинками лимона стінки душової кабіни. Протріть стінки вологою ганчіркою. Висушіть сухою ганчіркою. Ці прості лайфхаки допоможуть вам швидко та легко привести дверцята та стінки душової кабіни в порядок.

Видання Sante повідомляє, що якщо раз на тиждень натирати дверцята та стінки душової кабіни лимоном, то вапняний та мильні нальоти не будуть загрожувати скляним поверхням.

Пропонуємо дізнатися про копійчаний засіб, що допоможе відмити мильні розводи у душовій кабінці.

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