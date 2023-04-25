Займе мінімум часу: рецепт лимонного печива з білим шоколадом

Солодкий смак білого шоколаду чудово підкреслює легку лимонну кислинку. Приготування цього десерту не займе у вас багато часу, зате подарує максимум насолоди.

Інгредієнти:

– Лимон – 1 штука;

– Вершкове масло – 180 г;

– Білий цукор – 170 г;

– Коричневий цукор – 100 г;

– Яйця – 2 штуки;

– Ванільний екстракт – 1½ ч. ложки;

–Борошно – 330 г;

– Розпушувач – 2 ч. ложки;

–Сіль – ¾ ч. ложки;

– Білий шоколад – 200 г.

Читайте також: Рецепт бананового печива.

Спосіб приготування:

1․ Натріть цедру лимона на тертці. Має вийти 2 чайні ложки. Витисніть 1½ столові ложки лимонного соку.

2․ Духовку розігрійте до 175 °С. Застеліть деко папером для випікання чи змастіть вершковим маслом.

3․Розтопіть вершкове масло та додайте білий та коричневий цукор. перемішайте та дочекайтесь охолодження суміші .

4․ Додайте до масляно – цукрової суміші яйця, ванілін та лимонний сік, перемішайте. Додайте борошно, цедру, розпушувач та сіль і замісіть тісто.

5․ Наріжте шоколад та додайте до тіста. Зробіть з тіста маленькі кульки та викладіть їх на деко, не дуже близько одна до одної.

6․ Випікайте 10 – 12 хвилин.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати веганський хліб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!