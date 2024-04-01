Зачиніть вікна і не виходьте на вулицю: в Україну несеться пилова хмара з Сахари

Західний регіон України вже відчув на собі вплив хмари пилу з Сахари, а протягом дня вона пошириться на більшість областей країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Пил з Сахари може зробити небо тьмяним.

Укргідрометцентр рекомендує зачинити вікна, щоб пил не потрапляв до приміщень.

Це особливо важливо для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Пил може бути шкідливим для здоров'я, тому важливо вжити заходів для захисту.

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Що спричиняє пилові бурі та як захиститися

Пилові бурі – це атмосферні явища, які виникають, коли сильний вітер піднімає велику кількість пилу та піску з земної поверхні.

Причини пилових бур:

Засуха: коли земля стає сухою, вона втрачає свою здатність утримувати пил та пісок.

Сильний вітер може піднімати пил та пісок з земної поверхні.

Відсутність рослинності: рослини допомагають утримувати ґрунт на місці, тому їх відсутність може зробити ґрунт більш схильним до ерозії.

Деградація земель – це процес руйнування ґрунту, який може зробити його більш схильним до ерозії.

Як захиститися від пилових бур:

Залишайтеся в приміщенні: коли настає пилова буря, найкраще залишатися в приміщенні з закритими вікнами та дверима. Носіть маску: якщо ви виходите на вулицю під час пилової бурі, носіть маску, щоб захистити органи дихання. Захищайте очі: носіть окуляри або захисні окуляри, щоб захистити очі від пилу. Пийте багато води, щоб зберегти водний баланс в організмі.

Пилові бурі можуть бути небезпечними для здоров'я, тому важливо вжити заходів для захисту.

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