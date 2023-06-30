Закуска за 15 хвилин – рецепт тартару з помідорів

Веганський томатний тартар можна приготувати всього за 15 хвилин. Він є чудовою закускою: легкою та свіжою, яка прекрасно поєднується з м’ясом та рибою.Інгредієнти:

Інгредієнти:

– Томати – 4 шт.

– Лимон, сік – 1/4 шт.

– Петрушка, гілочка – 1 шт.

– Базилік, гілочка – 1 шт.

– Оливкова олія – 1 ст. л.

– Часник, зубчики – 0.5 шт.

– Сіль – за смаком

– Оцет бальзамічний – 1 ст. л.

– Цибуля червона ріпчаста – 0.5 шт.

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Спосіб приготування:

1. Помийте та висушіть помідори та за допомогою виделки та гострого ножа наріжте їх невеликими кубиками.

2. За допомогою сита відіжміть зайву рідину. Перекладіть проціджені кубики томатів у велику миску.

3. Цибулю та зелень наріжте і додайте до нарізаних томатів. Додайте решту інгредієнтів та перемішайте.

4. Покладіть на тарілку спеціальну форму для тартара та наповніть її тартаром. Якщо форми немає – подавайте у склянці.

5. Відправте у холодильник на 10 хвилин.

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