Залужний віддав мільйонний спадок на потреби ЗСУ – The New York Times

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний отримав від американця українського походження Григорія Степанця мільйон доларів у спадок. Всі гроші він перерахував на потреби Збройних Сил України.

Як повідомляє видання The New York Times у матеріалі "Українці пожертвували на армію країни майже 500 мільйонів доларів", передача Залужним грошей на ЗСУ відбулася у січні 2023 року. Також повідомляється, що передачу грошей на потреби армії "підтвердили у пресслужбі військового відомства".

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"...Командувач української армії генерал Валерій Залужний цього місяця пожертвував військовим 1 мільйон доларів зі спадку, який він отримав від українського американця Григорія Степанця. У військовій пресслужбі факт пожертви підтвердили", – йдеться у матеріалі NYT.

Видання пише, що минулого року 22,3 мільярда гривень, або близько 500 мільйонів доларів США, українці пожертвували безпосередньо на потреби армії. Це були серед інших підприємці та фізичні особи.

У NYT нагадали, що фонд "Повернись живим" зібрав для військових 5,3 мільярда гривень або 132 мільйони доларів. А благодійний фонд Сергія Притули зібрав 3,5 мільярда гривень, або 87 мільйонів доларів.

Нещодавно, нагадаємо, українські активісти Притула і Стерненко пообіцяли нову "бавовну" росіянам.

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