Залужний по-батьківськи 'насварився' на Маркуса, який записував відео з окопів про 'купи трупів ворога' (фото)

Головний сержант 47 механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус розповів про успіхи бійців на фронті та розкрив деякі деталі, як нашим захисникам доводиться виборювати кожен метр землі.

Відео Маркус опублікував у Фейсбуці. Він каже, що вчора бійці "Маґура" взяли "крайню позицію" ворога та мусили усю ніч знаходитися у тісній траншеї, аби оборонятися для подальшого наступу.

"Траншейка вузенька і вся усипана трупами під*рів. Намагалися якось спати по черзі та відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. Ну що я вам скажу – зато м'якенько. Зараз буквально ми збираємося на наступний штурм. Проповземо до ворога двома групами та, дасть Бог, застанемо зненацька", – розповів Валерій Маркус.

Читайте також: Атакували з тилу: бійці ССО показали роботу в окопах противника (відео)

На його допис відреагував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Під відео Маркуса він написав: "Валерій! Ану одівся Бігом ! Получиш у мене".

Маркус відповів Залужному, що не може не послухатися Головнокомандувача. "Слухаюсь", – прокоментував він "погрозу" начальника.

Українці у коментарях під дописом Маркуса бажали йому і його бригаді перемог та залишитися неушкодженими. Також вони відзначили піклування Залужного про наших бійців.

Ось як вони коментували слова Головнокомандувача, адресовані Маркусу:

"Справедливий наказ"

"І шапочку обов'язково"

"Валерій Залужний ну справжня батьківська турбота! Повага вам, хлопці!"

"Валерій Залужний нічого кращого я вже не побачу))))"

"Дякую Вам Усім за захист України""

"Валерій Залужний, дякую за те що робите".

Раніше Маркус повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх. Потім вони ліквідували й ворожі танки, що їздили українськими землями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!