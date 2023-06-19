Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога (відео)

Українські військові зі складу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону здійняли прапор України у П'ятихатках. Населений пункт було зачищено від ворога.

Відео, як нашим бійцям вдалося вигнати ворога та взяти контроль у П'ятихатках, опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграм-каналі.

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"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам", – підписав Залужний ці кадри.

Нагадаємо, на Запорізькому та Бердянському напрямках фронту українські бійці звільнили від російських бойовиків за два тижні вже 8 населених пунктів.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, підрозділи ОСУВ "Таврія" на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км.

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